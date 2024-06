TD Más le da la bienvenida a Tigo Sports con curioso video de Gustavo López y Christian Sandoval

Tigo Sports sorprendió a la audiencia deportiva luego de que se oficializara que, a partir de este sábado 1.° de junio, su contenido se podrá ver por la plataforma TDMax, de Teletica. La noticia fue confirmada por el periodista deportivo de canal 7 Christian Sandoval, luego de que TD Más, que forma parte de la app, diera pistas al respecto.

“Esto es una gran noticia para todos los amantes del fútbol porque fortalece la app de TDMax y la convierte en la aplicación del fútbol de Costa Rica: de la primera división, de la liga de ascenso, el fútbol femenino; es decir, todo el contenido del fútbol está ahí”, detalló el comunicador.

Todo el contenido de Tigo Sports ahora se puede encontrar en TDMax, donde también está la programación deportiva de Teletica y Repretel. (Captura TD Más)

De esta forma, la app no solo incluirá el contenido deportivo de FUTV, sino que también se podrán encontrar los diferentes programas que realice Tigo Sports.

La plataforma, que desde hace un tiempo también incluía programas de Repretel, sumó en su catálogo el contenido de Multimedios, que este sábado 1.° de junio pasa a formar parte de la aplicación.

“Prácticamente, termina siendo una app de canales nacionales”, dijo Sandoval.

LEA MÁS: Tigo Sports responde ante la llegada de FUTV

Para dar a conocer la noticia, ambas televisoras realizaron un anuncio en el que utilizaron a dos de sus figuras más icónicas. Por un lado, TD Más apostó por Sandoval, mientras que Tigo Sports se inclinó por Gustavo López.

En el video, se ve a ambos subirse a diferentes atracciones en el Parque Diversiones, mientras de fondo suena Qué vas a hacer esta noche, de Gaviota.

“Fue una experiencia muy linda porque Tavo es como un hermano para mí y tengo una química muy especial con él porque somos demasiado compatibles a nivel personal. Nos conocemos desde hace casi 30 años, somos muy buenos amigos”, afirmó Sandoval.

Las imágenes muestran a los periodistas en las Conchas Locas y en la atracción de agua Aventura Costa Rica.

“Tavo no es muy valiente y fue muy chistoso verlo subido en esas cosas, pero fue una experiencia muy bonita... No sé cuánta gente se habrá montado a Aventura Costa Rica con traje entero, pero me tocó a mí”, finalizó entre risas el periodista de Teletica.