“De las cosas malas no sé qué tantas haya hecho, tampoco sé de las buenas, pero siempre me he tratado de desenvolverme a partir de los valores con los que me criaron mis padres y de respetar lo que ellos me han dicho siempre. Cuando estaba en medio de algo que no era bueno, escuchaba la vocecita de mi mamá, y no solo hablemos de propuestas indecorosas o de drogas, sino de aferrarse a la idea esa de salir en tele y de no dejar de aparecer, de que me tienen que aplaudir, de que me tienen que seguir… Para mí, eso es lo más peligroso de estar expuesto, porque a uno le gusta el aplauso y lo más difícil es mantener los pies sobre la tierra. Esa es la parte más peligrosa de esta carrera”, continúa Álvarez.