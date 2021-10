Sarah Jessica Parker revela fecha de estreno de la secuela de ‘Sex and the City’

La tan esperada secuela de Sex and the City finalmente tiene fecha de estreno. Así lo dio a conocer la misma Sarah Jessica Parker a través de un esperado video, publicado en el canal de YouTube de HBO Max.

La serie, que llevará por nombre And Just Like That..., estará disponible en diciembre de este 2021 en la plataforma de streaming de HBO (HBO Max), de forma exclusiva.

La producción de Michael Patrick King traerá de regreso los vaivenes de la amistad que mantienen Carrie, Miranda y Charlotte, a sus 50 años.

“La nueva serie de Max Original será un nuevo capítulo de la innovadora serie de HBO (...). Mostrará a Carrie Miranda y Charlotte mientras navegan por el complicado viaje de la vida y la amistad en sus 30 años, hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50 años”, detalla HBO Max.

Actualmente la serie se está filmando actualmente en Nueva York y será protagonizada por sus ya conocidas estrellas Sarah Jessica Parker (como Carrie), Cynthia Nixon (como Miranda) y Kristin Davis (como Charlotte), quienes también figuran como productoras ejecutivas de And Just Like That...

Además, el elenco también está conformado por Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

Quien no estará en esta secuela será Kim Catrall, quien dio vida a Samantha. Aunque no se han oficializado las razones por las que el personaje no estará en la producción, se dice que esto se debe a una tensa relación que tiene la actriz con Parker.

Sex and the City fue creada por Darren Star y está basada en el libro del mismo nombre, publicado por la escritora Candace Bushnell. Sigue la vida de cuatro mujeres de Nueva York a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, así como sus líos amorosos, laborales y de amistad.

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon serán las protagonistas de 'And Just Like That...'

La serie original está conformada por seis temporadas, que se trasmitieron entre el 1998 y el 2004. A lo largo de los años ganó siete premios Emmy y ocho Globos de Oro. Además, en 2008 y 2010, se estrenaron dos películas derivadas de la serie.