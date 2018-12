“Ay, a la gente le encanta creer que me echaron de Teletica (risas). Aunque dije que no volvía a hacer toros por lo cansado que es, regresé porque me llamó José Manuel Montero, quien hace 30 años me metió a trabajar a NC4. Él me invitó a hacer toros y sé que me voy a divertir”, comentó Nassar, quien antes de este regreso estuvo cinco años trabajando en transmisiones de fin de año.