La malhumorada pero queridísima Fara Fauces también vuelve con sus berrinches y enojos que siempre están cargados de verdad. Ella dirá lo que no le toca, lo que no le gusta y lo que no quiere que le hagan, dando el mensaje de que se debe externar con lo que no se está de acuerdo, principalmente cuando una persona sufre algún tipo de acoso u hostigamiento.