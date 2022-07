‘¿Quién quiere ser millonario?’: él es Jeancarlos Méndez, el hombre que estuvo cerca de los ₡30 millones

Jeancarlos Méndez Calvo, de 19 años, fue uno de esos participantes que tras su paso por ¿Quién quiere ser millonario? logró destacar. Él lo hizo por su forma de jugar y por quedar a solo dos preguntas del gran premio de ₡30 millones.

Finalmente ganó 10 y pudo llegar hasta ese nivel del concurso gracias a conocimientos acumulados, esos saberes que quiso conservar aún sin pensar si alguna vez servirían de algo. ¡Vaya que funcionaron este martes 12 de julio!

Méndez es ingeniero eléctrico y profesor de inglés. Durante su vida de estudiante siempre ganaba los primeros promedios y nunca perdió sus deseos de aprender y de descubrir, curiosidad que finalmente fue de gran ayuda en su participación en el programa de conocimiento de Teletica que conduce Ignacio Santos.

Jeancarlos Méndez destacó con su participación en '¿Quién quiere ser millonario?'. Foto: Teletica/ Cortesía Jeancarlos Méndez

Jencarlos es un aficionado a los programas y juegos de trivias. Los sigue desde su niñez y siempre quiso participar en ¿Quién quiere ser millonario? Lo consiguió y la experiencia fue grata. Tras su triunfo, tiene planes con los que ayudará a otras personas y además, cumplirá uno de sus sueños al lado de su esposa Mara Isabel Leal.

“Me gusta aprender datos, conservar conocimientos que no parecen tan importantes, pero que tal vez me sirvan alguna vez. Como me gusta enseñar, me gusta aprender para compartirle conocimiento a los demás. Si alguien necesita algo lo investigo para poder enseñarlo, aunque no sea de mi área de trabajo”, contó.

Ese dato extra que le ayudó en el programa tuvo que ver con la pregunta sobre el himno nacional de la Unión Europea que se toma de la Oda a la Alegría, de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Él, un amante de viajar, siempre estudia sobre los lugares a los que va a ir y guarda conocimientos.

“Esa pregunta me la sabía porque la había leído desde antes. Son datos que almaceno”, contó.

Así, gracias a sus diversos conocimientos pudo llegar hasta la pregunta 13. En la siguiente, cuando ya no tenía comodines, prefirió no arriesgarse, pues no tenía idea de la respuesta. Aún hoy, miércoles 13, un día después del programa, Jeancarlos continúa indagando en internet para encontrar la respuesta y sigue sin conseguirla.

Llegó hasta donde tenía que llegar.

“Iba con la parte realista y la soñadora: se sueñan los ₡30 millones, pero era realista de que generalmente las personas llegan a ganar 3. Pensé que si llegaba a ₡5 millones o a 7.5 estaba bien, que si no sabía la respuesta era mejor retirarme.

“Para la pregunta 13 ya no tenía comodines. Ya tenía claro que iba a contestar solamente si sabía la respuesta. La analicé. La contesté pero sabiendo que si fallaba me devolvía a los ₡3 millones”.

Para Jeancarlos parte del premio también fue la vivencia de participar en un juego con el que siempre ha sido afín, además de poder conocer a personas en canal 7 y ver todo lo que conlleva la producción del programa.

Jeancarlos Méndez y su esposa María Isabel Leal vivirán la luna de miel de sus sueños gracias al premio que ganó él en '¿Quién quiere ser millonario?'. Cuando se casaron y no pudieron ir a Noruega, buscaron un lugar similar para visitar en Estados Unidos. Foto: Cortesía

A cumplir sueños Copiado!

Tras su logro, Jeancarlos tiene muy claro lo que hará: primero invertirá un poco más en dos aplicaciones que creó, en la que profesores conectan con estudiantes; también planea ayudar a familiares que tuvieron problemas económicos durante la pandemia y lo más especial es que cumplirá su sueño y el de su esposa de poder tener la luna de miel con la que siempre soñaron.

Él y María Isabel Leal se casaron en el 2020, en plena pandemia, ella perdió su trabajo, a él le disminuyeron los ingresos y además hubo cierres de fronteras. No pudieron celebrar su matrimonio en Noruega, el país que anhelaban conocer.

Es ahora que con el premio los esposos materializaran ese sueño y viajarán pronto al país nórdico. Posiblemente ya Jeancarlos estudió bastante del lugar y quizá alguna vez le vuelva a funcionar conocer esa información.