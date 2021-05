Pero Alex no es el único sorprendido, ya que Rodolfo, el hijo mayor de los Lazcano, también se dio cuenta en la primera temporada de que su padre no es quién él pensaba. Por eso dejará de ser el sumiso de siempre y se unirá al bando opuesto para hallar al responsable de la muerte de su exnovia. Sin embargo, hay que recordar que en esta serie no se puede confiar en nadie.