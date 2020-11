“Hay un trabajo de guión y edición notables. No es sencillo desplegar las infinitas aristas de un caso que tiene 36 cuerpos y miles de fojas con la claridad y el ritmo que tiene este documental. Para que nadie pierda el hilo de la narración, cada tanto se traza una línea de tiempo en la que se van agregando los sucesos fundamentales. Pero el afán didáctico no va en desmedro del suspenso: Carmel no se enreda en la maraña de las contradicciones, sino que las expone, y se va volviendo más apasionante a medida que pasan los capítulos” puntualiza Clarín.