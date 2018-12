Yo participé en la audición de Icebox cuando tenía 10 años y tuve la oportunidad de conocer a Daniel, el director, quien me platicó sobre este tema de la emigración ilegal y yo no sabía tanto de este tema, así que el aprendizaje fue mucho. En la película la historia cambia un poco y tuve la oportunidad de hacer cosas que no pude en el documental, como el que Óscar conociera a su tío y conectar con él. Estoy muy agradecido por esta oportunidad.