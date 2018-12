LOL: Last One Laughing marca el regreso de Derbez a las series desde el 2012, luego de pasar toda su carrera en la televisión escribiendo, produciendo, dirigiendo y protagonizando comedias y uno que otro drama mexicano. Es importante destacar que en los últimos seis años, el mexicano ha estelerizado y producido exitosas películas, entre las que se encuentran No se aceptan devoluciones, Cómo ser un Latin Lover y Hombre al agua.