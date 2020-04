2. Merlí. Si usted es una de las personas que aún se resiste a ver esta magnífica producción española, este es el momento para que se deje conquistar por esta encantadora serie que le derretirá el corazón y le enseñará sobre el arte de la vida. En el estilo de producciones como Sociedad de los poetas muertos, esta serie de Netflix muestra a Merlí Bergeron, profesor de Filosofía que cambia para siempre la vida de un grupo de alumnos de secundaria con su estilo poco convencional para enseñar. La serie cuenta con tres temporadas y es adictiva. Se estrenó en el 2015 y es una producción imperdible que, por lo general, aparece en la lista de series favoritas de todos los aficionados de esta plataforma de streaming. Así que todavía no ha tenido la dicha de verla no lo piense más porque después estará deseando que no se acabe.