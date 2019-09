Luego de tres años de haber tomado la decisión de retirarse, el comediante aceptó la propuesta de Netflix de tener su propio programa de entrevistas, mismo que le permitiera a sus seguidores conocer a profundidad invitados que son considerados como únicos e inigualables. Fue así como en enero de 2018 se estrenó la primera temporada de My Next Guest Needs No Introduction (No necesitan presentación con David Letterman), que fue encabezada por el exmandatario estadounidense Barack Obama.