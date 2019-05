Si por Game of Thrones ya tiene su suscripción a HBO Go, le tenemos una recomendación ideal. Westworld es una de las apuestas de HBO para seguir capturando al público con una serie llena de intrigas y, digamos, bichos raros. La serie cuenta la historia de un parque temático en el que los adultos van a pasar tiempo en el viejo oeste, a amar, golpear, tomar y matar a su gusto a robots humanoides Por supuesto, los robots no se van a quedar de brazos cruzados. La serie tendrá próximamente en su elenco a Aaron Paul, conocido como Jesse Pinkman en Breaking Bad.