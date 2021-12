¿Qué fue lo que más vieron en Disney+ los ticos este 2021?

Desde su llegada a Costa Rica, en el 2020, Disney+ se ha posicionado como una de las plataformas de streaming favoritas para los usuarios ticos. No es para menos, pues su exclusivo catálogo incluye prácticamente todas las producciones de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic.

Sin embargo, a lo largo de este 2021 hubo algunas series y películas que tuvieron un lugar privilegiado entre sus usuarios, quienes eligieron verlas una y otra vez. De acuerdo con la guía de producciones de los servicios de streaming JustWatch, en Costa Rica hubo 10 series y 10 películas de Disney+ que destacaron entre la gran cantidad de opciones disponibles en el catálogo.

Se trata de series en su mayoría del universo de Marvel. Prueba de ellos es que Loki y What If...? (ambas de este estudio) ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, entre las series más vistas en el país; Sin embargo, la franquicia de Star Wars también ocupó un lugar privilegiado pues The Mandalorian, de Lucasfilm, se ubica en la tercera posición.

De acuerdo con el sitio web JustWatch, 'Loki', 'Luca', 'Black Widow', 'The Mandalorian' y 'Los Simpson', son parte de las producciones más vistas por los ticos en el 2021 en Disney+. (Disney+)

En cuanto a los largometrajes, las cintas de Pixar y los filmes animados son los que se apoderaron del top 10 de Disney+ de lo más visto en Costa Rica en el 2021. En este caso, la lista es encabezada por tres películas que se estrenaron justamente este año.

En el primer lugar se encuentra la cinta ambientada en Italia Luca, mientras que en el segundo puesto se ubica Raya y el último dragón. En tercer lugar está Cruella, película protagonizada por Emma Stone que se estrenó en el cine pero pronto debutó en Disney+.

A continuación, un recorrido por las producciones de Disney+ más vistas en este 2021 en Costa Rica, según datos suministrados por JustWatch.

Series

1. Loki (Marvel)

En esta serie, Loki, el dios de las mentiras, sale de la sombra de su hermano Thor tras los eventos de Avengers: Endgame y se ve en la obligación de elegir si enfrentarse a la eliminación de la realidad por su imprudencia o ayudar a evitar una amenaza mayor, por lo que debe viajar a través del tiempo, alterando la historia humana para tratar de cambiar la línea. Esta es la tercera serie de televisión de Marvel Studios y es una continuación de los filmes de la franquicia. Además, fue la primer serie de Marvel renovada para una segunda temporada en el servicio de streaming.

2. What If...? (Marvel)

Esta producción animada que se centra en los diferentes héroes de Marvel, cambia el guión del Universo Cinematográfico de la franquicia, reinventando los eventos más famosos de las películas de formas inesperadas. What If...?, es la primera serie animada de Marvel Studios para Disney+ y que es parte de la narrativa oficial del Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Cabe destacar que en el octavo episodio de esta serie trabajó el ilustrador tico Johel Rivera.

3. The Mandalorian (Lucasfilm)

The Mandalorian es la primera serie de acción real de la franquicia Star Wars y se desarrolla tras la caída del imperio galáctico y antes del surgimiento de la Primera Orden, cuando un pistolero solitario aparece en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República, por las fronteras más remotas, ganándose un lugar como cazarrecompensas y que está dispuesto a enfrentarse a cualquier enemigo y a sumar aliados en el camino. Esta serie ganó este 2021 siete premios Emmy de las Artes Creativas.

4. WandaVision (Marvel)

Esta es una mezcla de la televisión clásica y el Universo Cinematográfico de Marvel en la que Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que viven vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. WandaVision fue la primera serie de Marvel Studios que se emitió en exclusiva en Disney+ y este 2021 obtuvo 23 nominaciones a los premios Emmy.

'WandaVision' obtuvo 23 nominaciones a los premios Emmy este 2021. Foto: captura.

5. Los Simpson (Fox)

Podrán pasar los años, pero Los Simpson seguirán siendo una de las series más queridas por los televidentes. La afamada serie animada de Fox se centra en Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, una familia de Springfield que se enfrenta diariamente a las situaciones cotidianas de los suburbios. Vale aclarar que Disney+ solo aloja unas pocas temporadas de esta longeva producción que se estrenó en 1989, pues se reservó para la plataforma complementaria Star+.

6. Jessie (Disney)

La serie de comedia juvenil estuvo al aire en Disney Channel entre el 2011 y el 2015; y sigue la vida de Jessie Prescott, una niñera de 18 años de edad quien debe cuidar a los millonarios jóvenes Emma, Luke, Ravi y Zuri Ross, quienes frecuentemente se ven envueltos en problemas por sus travesuras. Esta una de las series más recordadas de Disney Channel y fue uno de los grandes éxitos en la carrera del joven actor Cameron Boyce (Luke), quien falleció en el 2019 a los 20 años.

7. The Falcon And The Winter Soldier (Marvel)

Esta serie se desarrolla tras los eventos ocurridos en Avengers: Endgame. Sam Wilson y Bucky Barnes se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. Es la segunda serie de Marvel para Disney+ y obtuvo cinco nominaciones a los premios Emmy.

8. Soy Luna (Disney)

La serie del 2016 narra la historia de Luna Valente una adolescente mexicana quien de forma repentina debe mudarse a Argentina y debe adaptarse a su nueva vida, que incluye un club de patinaje y mucha música. Se trata de una de las producciones más exitosas de los últimos años desarrolladas para televisión por Disney en Latinoamérica y que lanzó a Karol Sevilla (actriz que da vida a Luna) a la fama. En total Soy Luna cuenta con tres temporadas.

9. The Bad Batch (Lucasfilm)

Esta producción animada se centra en la Fuerza Clon 99, un escuadrón de clones experimentales de élite que se abre camino en una galaxia rápidamente cambiante, situada inmediatamente después de la Guerra de los Clones. Este se encuentra integrado por Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair y Echo, quienes poseen habilidades únicas que los convierten en soldados extraordinariamente eficientes. Es la primera serie animada original de Star Wars producida en exclusiva para Disney+.

10. Gravity Falls (Disney)

Esta producción animada se estrenó en Disney Channel en el 2012. Cuenta con dos temporadas y narra la historia de Dipper y su hermana Mabel, quienes intentan resolver una serie de misterios que acechan Gravity Falls, un pueblo en Oregón al que los hermanos son enviados por sus padres a pasar sus vacaciones de verano con su tío abuelo Stan. Este es otro clásico de Disney Channel que encontró nuevos aires en el servicio de streaming.

Películas

1. Luca (Pixar)

La película de Disney+ más vista por los ticos en el 2021 está ambientada en la Riviera italiana. Narra la historia del paso de la niñez a la adultez de un niño que vive un verano inolvidable junto a su nuevo mejor amigo, pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy bien escondido: Luca es un monstruo marino. Si bien originalmente la cinta de Pixar estaba prevista para estrenarse en cines, al final Disney decidió hacerla exclusiva de su servicio de suscripción, aún así obtuvo la nominación a los Globos de Oro 2022 como mejor película animada.

2. Raya y el último dragón (Disney)

Los siniestros monstruos conocidos como Drunn que amenazaron al mundo 500 años atrás han regresado y ahora la humanidad depende de Raya, una joven guerrera que deberá encontrar al último dragón para detener para siempre a los Druun. Filme animado de Disney Studios que se estrenó en cines y se ofreció inicialmente en Disney+ bajo la modalidad de acceso premium y está inspirada en las culturas de países como Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas. La cinta está nominada como mejor película animada en los Globos de Oro 2022.

'Raya y el último dragón' está inspirada en las culturas de países como Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas.

3. Cruella (Disney)

El largometraje de acción real retrata los primeros días rebeldes de una de las villanas más notorias del cine y de la moda: la legendaria Cruella de Vil. La cinta sigue a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa contratada por la Baronesa von Hellman, la elegante y sofisticada leyenda de la moda; sin embargo, en el camino la joven descubre eventos que provocarán que saque su lado más perverso y se convierta en la disonante y ávida de venganza, Cruella. Este es otro estreno cinematográfico que llegó a Disney+ inicialmente como contenido premium y el cual tuvo que cambiar varias veces su fecha de estreno en cines producto de la pandemia.

4. Black Widow (Marvel)

Este es un thriller de espías de Marvel Studios que presenta la historia de Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, una de las Avengers originales que descubre una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. El filme fue el primero de la fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel y su estreno simultáneo en cines y Disney+ llevó a la protagonista Scarlett Johansson a demandar a Disney por incumplimiento de su contrato, poniendo sobre el tapete discusiones sobre cómo el streaming cambiaba las relaciones entre los estudios y el talento. Al igual que Cruella, tuvo que cambiar varias veces su fecha de estreno en cines.

5. Moana (Disney)

A pesar de que el filme se estrenó en el 2016, sigue siendo una de las cintas favoritas de Disney de los últimos años. Moana es una aventura sobre una adolescente que se embarca en un viaje para demostrar su valentía y a la vez, cumplir la misión inconclusa de sus antepasados. Durante su travesía por el océano descubre lo único que siempre ha buscado: su propia identidad. En esta película Dwayne Johnson ‘La Roca’ se animó a cantar You’re Welcome, uno de los temas más conocidos de Moana.

6. Soul (Pixar)

La cinta se estrenó a finales del 2020 y fue de las primeras producciones originales de Pixar que llegó directamente a la plataforma de streaming. Soul narra la historia de un profesor de música quien tras un pequeño traspié termina en un lugar en el que las almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de ir a la Tierra. Durante su recorrido encuentra las respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales de la vida. La cinta ganadora del Óscar a mejor película animada fue considerada por los expertos como un filme para adultos.

7. Coco (Pixar)

Este filme del 2017 es un homenaje de Disney a la cultura mexicana, en el que hace énfasis a la celebración del Día de Muertos y a la música ranchera. Coco es una de las cintas animadas más galardonas durante la temporada de premios, pues obtuvo dos estatuillas en los Óscar como mejor película animada y por mejor canción original (por Recuérdame). Además, ganó el premio a mejor película animada en los BAFTA, en los Globos de Oro y en los Critic’s Choice Awards.

8. Avengers: Endgame (Marvel)

Avengers: Endgame es la última de una serie de 22 películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que se estrenaron entre 2008 y el 2019. En esta cinta Los Vengadores se enfrentan en una última batalla a Thanos a quien deben ganarle para evitar que el Universo colpase. En su estreno, en el 2019, la cinta causó una gran euforia entre los seguidores de los cómics y de los superhéroes en todo el mundo, tanto que en cuestión de semanas se convirtió en la película más taquillera de la historia, con una recaudación de $2.798 millones (actualmente es la segunda más taquillera, pues China reestrenó Avatar, la cual supero la cinta de los hermanos Russo y volvió a tomar el cetro).

'Avengers: Endgame' se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en el 2019. Foto: Captura.

9. Frozen II (Disney)

En esta segunda parte de la exitosa película de Disney Frozen, Elsa busca las respuestas para entender por qué ella tiene poderes mágicos. Este largometraje se estrenó originalmente en el 2019 en los cines y se convirtió en la segunda película animada más taquillera de todos los tiempos, solo superada por el live action de El rey león.

10. Contra lo imposible (20th Century Fox)

Esta es la única película de Fox que destaca en la lista y es de las pocas de ese estudio que continúa en Disney+, pues prácticamente todo su contenido emigró a Star+, plataforma con producciones para el público adulto de Disney. Contra lo imposible (2019) está basada en la historia del diseñador de autos, Carroll Shelby y el del temerario conductor Ken Miles, quienes juntos crearon un auto de carreras para Ford Motor Company y abatieron la supremacía de los autos de Enzo Ferrari en la carrera de 24 horas de Le Mans, Francia, en 1966.