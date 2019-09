Uno de los momentos más emotivos llegó con el anuncio de Jharrel Jerome como ganador de mejor actor principal de miniserie, por su papel en When They See Us (Así nos ven), producción original de Netflix. El actor, de origen dominicano, agradeció el haber cumplido un sueño por estar nominado junto a reconocidos colegas, quienes lo inspiraron a convertirse en actor.