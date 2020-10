-Se siente muy familiar. A veces siento como que no me he ido luego de tantos años de estar delante de una cámara. Este es un reto diferente y nuevo con ese factor de emoción. Multimedios se siente como mi casa. Tengo una relación linda con Douglas (Sánchez, director de Multimedios) como profesional y amigo. Me siento bienvenida.