“Han sido siete años de muchísimo crecimiento, yo agradezco tener tantas oportunidades, haciendo transmisiones como el Festival de la Luz, haciendo campañas corporativas y realmente el aprendizaje es muy grande, porque no me quedé con las ganas de hacer nada. Siempre tuve la confianza de mis jefes y eso no tiene precio. Soy mucho más madura, mucho más profesional”, añadió.