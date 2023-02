Paola Chacón fue fichada para ‘Force Masters’ justo a tiempo: ‘Me sentía como un pajarito enjaulado’

La disciplina es, quizá, una de las mayores características que definen a Paola Chacón. Su compromiso con sus sueños la hizo trabajar de tal manera que, en el 2019, logró coronarse como Miss Costa Rica. Se convirtió en una reina que desde antes de ser coronada tenía la misión de servir a las demás personas. Han pasado casi cuatro años desde aquella vez y hoy, esta alajueliteña, vuelve a dar de qué hablar, pero desde un escenario diferente y en el que no se había visualizado.

Paola Chacón es desde el 19 de febrero, junto a Bismark Méndez, la presentadora de Force Masters, el nuevo programa de Teletica Formatos que presentará por 11 domingos más una competencia televisada. La mujer, de 31 años, no tenía experiencia en esta labor, pero nuevamente su disciplina la acercó a un mundo que la tiene motivada y feliz.

Paola Chacón se siente muy entusiasmada con su primera oportunidad como presentadora, pues el programa 'Force Masters' se enfoca en deporte, su gran pasión. (Mayela Lopez)

Siendo franca, Paola dice que sí se había fijado en la tele, pero no era que tuviera “el chip” de querer estar allí. Finalmente, y cuando más era necesario en su vida, llegó la oferta de presentar un programa que desde el inicio la sedujo. Si hay otra característica que define a Chacón es su pasión por el deporte. Ante la oportunidad de trabajar en una labor relacionada, pues simplemente ella no pudo negarse.

Su trabajo en redes, la forma de comunicarse y sobre todo su disciplina y resultados fueron parte de lo que llevó a la producción a pensar en ella para el rol de conducir el programa.

“Me dijeron que me habían estado viendo como por dos meses”, comentó taciturna y risueña.

La oportunidad la sorprendió, pero no dudó en aceptarla de una vez. No había demasiado qué pensar.

“Cuando me llamaron obviamente me tomó por sorpresa. Fui reina en el 2019 y eso fue lo más cercano que estuve de la televisión. Me encantó cuando me dijeron de qué era el formato porque va mucho con mi estilo de vida, con lo que trato de mostrar en mis redes sociales. El formato inspira a las demás personas a hacer ejercicio”, dijo Chacón, quien tras terminar su reinado mantuvo un bajo perfil y continuó enfocada en una cotidianidad en la que predomina la actividad física.

El momento justo

Desde hace año y medio Paola Chacón está casada con José Pablo Mora, sin embargo, el matrimonio no fue la única novedad es su vida tras entregar la corona de Miss Costa Rica. Durante este tiempo ella ha continuado en el grupo de personas que acuden cada semana a llevar comida y palabras de esperanza a personas habitantes de calle.

“El año pasado trabajé en un horario de oficina, en una empresa médica. Algo totalmente opuesto a la televisión, aunque eso sí siempre seguí activa en mis redes sociales. Quise transformarlas y que el enfoque no fuera tanto de belleza física. Sino más de cuidarnos y amarnos. Algo más integral”.

Eso hasta que llegó la propuesta de debutar como presentadora, oportunidad que describe como “única pero que representa una inmensa responsabilidad”.

La opción no se le pudo haber presentado en mejor momento. “Todo fue perfecto. Donde estaba (trabajando) me sentía como pajarito enjaulado, no hacía lo que me gustaba. El deporte me apasiona, tanto así que ya he sacado cursos de fitness para ser entrenadora personal. Estudié administración de empresas pero ahora me quiero ir por la parte deportiva para empezar una nueva carrera. Nunca es tarde” confió.

Por ello, Force Masters representa un nuevo y gran comienzo. Una oportunidad única en la que los nervios han sido muchos, pero en la que ha estado acompañada de consejos y apoyo de sus compañeros, sobre todo de Bismarck Méndez, asegura.

Paola Chacón planea iniciar una carrera en el mundo deportivo: ya se preparó para ser entrenadora personal. Además, se mantiene anuente a nuevas oportunidades televisivas que puedan llegar. (Mayela Lopez)

“Esta propuesta es única, nunca habíamos tenido un formato así. En la competencia vamos a ver todo tipo de personalidades, de cuerpos. Conocí a cada uno de los 50 participantes. Esto es innovador”, dijo Paola.

Recientemente, siguiendo en la línea deportiva, Chacón “se coronó” como bicampeona nacional en la categoría Máster A del Gran fondo de Andrey Amador (competencia de ciclismo).

El ciclismo y el gimnasio son sus prácticas deportivas más frecuentes. La primera la inició durante la pandemia y de manera recreativa, sin embargo, su buena condición y la masa muscular formada en los últimos 11 años le permitieron avanzar muy rápido en la bicicleta.

Nuevo rol

En su trabajo como presentadora, Paola Chacón debe hacer menciones comerciales, entrevistar a los atletas, entre otras asignaciones que la han inquietado un poco, sin embargo, luego del primer programa ha ido abrazando a la seguridad.

“En la producción saben que no tengo experiencia pero les llamó mucho la atención que mi estilo de vida va mucho con el formato. Ellos me contaron que me estuvieron siguiendo los pasos para ver cómo me desarrollaba en redes sociales, ver cómo hablaba, aunque la televisión es totalmente diferente que hablar en una red social”, dijo.

De esta nueva etapa, la Miss Costa Rica 2019 le dice a sus seguidores y a la audiencia que pueden esperar de ella una mujer que inspire a las demás personas.

“Pueden esperar a una mujer a la que ya no le dan miedo ni el fracaso ni las críticas. Más bien trato de absorber todo de la mejor manera”, aseguró Paola, quien ya completó el circuito de Force Masters para conocer bien a qués se enfrentan los competidores.