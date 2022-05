‘Obi-Wan Kenobi’: ¿Quién es la niña princesa Leia que encanta en la nueva serie de Disney+?

Advertencia: El siguiente texto contiene spoilers sobre los primeros dos episodios de ‘Obi-Wan Kenobi’

Tan solo dos capítulos han sido suficientes para que un princesa Leia Organa en sus años de infancia sea uno de los personajes favoritos de la nueva serie Obi-Wan Kenobi, la más reciente producción derivada de Star Wars que Disney+ estrenó este viernes 27 de mayo.

Disney había adelantado que esta producción se desarrollaría 10 años después de los dramáticos eventos ocurridos en el filme Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005), en el la mayoría de los caballeros Jedi fue exterminada, el maestro Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) enfrentó su mayor derrota emocional, mientras su mejor amigo y aprendiz, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), pasó al lado oscuro de la Fuerza y se convirtió en el malvado Darth Vader. Aquella película terminó con el nacimiento de dos de los principales personajes de la saga galáctica: los gemelos Luke Skywalker y Leia Organa, hijos de Anakin y Padmé Amidala.

Vivien Lyra Blaires una actriz de nueve años. La intérprete de la niña Leia también actuó en el filme 'Bird Box', de Netflix. (El Comercio de Perú)

Desde entonces Obi-Wan ha estado oculto y aislado en el desértico planeta Tatooine, en un período en el que los Jedi sobrevivientes a la purga son perseguidos por el Imperio Galáctico. Sin embargo, de lejos cumple su promesa de cuidar al niño Luke, quien está bajo la crianza de sus tíos.

Lo que ni Disney ni Lucasfilm habían adelantado era que la verdadera misión de Obi-Wan en esta temporada iba a ser al lado de una pequeña princesa Leia, la hermana gemela de Luke. La niña, de 10 años, es rebelde y astuta y desde los primeros minutos del episodio debut de la serie logra capturar la atención por su poderosa personalidad.

Tal parece que los seguidores de la saga han quedado satisfechos y sorprendidos por la actuación de la niña, quien conserva la esencia de uno de los personajes más queridos de la franquicia y que por siempre se asoció a la recordada actriz Carrie Fisher, quien desde 1977 había sido la única en dar vida a Leia ante las cámaras.

Luego de que su padre se tornara en un Sith Lord y el fallecimiento de su madre al dar a luz, Leia se convirtió en la hija adoptiva del senador Bail Organa (Jimmy Smits, repitiendo su personaje de la trilogía) y su esposa, la reina Breha Organa (Simone Kessell), quienes la criaron como parte de la realeza del planeta Alderaan. Solo Obi-Wan, Bail Organa y el maestro Yoda saben de la existencia de los gemelos y sus destinos tras separarlos, procurando protegerlos de su padre (Darth Vader no se entera de que Luke y Leia son sus hijos sino hasta años después, luego de cruzar caminos con ellos en los filmes originales de Star Wars).

Pero ¿quién es la actriz detrás de la pequeña y ya icónica princesa Leia en Obi-Wan Kenobi?

Se trata de Vivien Lyra Blair, una niña de nueve años que nació el 4 de junio del 2012 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La actriz es amante de los animales y tiene tres gatos rescatados. Además, es vegetariana desde que nació, según dijo en una entrevista a la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

La niña debutó en la actuación en el 2017, en la cinta Band Aid, cuando tenía cuatro años. Desde entonces ha participado en varias producciones de cine y televisión y fue en el 2018 cuando su rostro alcanzó por primera vez una audiencia global, al actuar al lado de Sandra Bullock en la película original de Netflix Bird Box, interpretando a la pequeña Olympia.

A su corta edad, la niña también ha formado parte de series como Waco (2018), Indebetd (2020) y Superheróicos (2021).

En Obi-Wan Kenobi, Vivien Lyra Blair logró obtener su primer gran papel y ha sabido explotarlo en los dos episodios iniciales de la serie. Está previsto que aparezca en los seis capítulos de la serie, los cuales se estrenarán semanalmente todos los miércoles hasta el 22 de junio.

Obi-Wan Kenobi no es la única producción que Lucasfilm tiene planeada para la plataforma de streaming, pues próximamente estrenará también en Disney+ la serie Andor, precuela de Rogue One. Además, ya está en camino una nueva temporada de The Mandalorian.