Fue el éxito alcanzando en ese momento lo que llevó a Netflix a tomar la decisión de filmar To All the Boys: P.S. I Still Love You (A todos los chicos: P. D. Todavía te quiero), cinta que se estrena este miércoles 12 de febrero en la plataforma de streaming. Trae de regreso a los jóvenes actores para revelar qué fue de la relación que Lara (Condor) y Peter (Centineo), quienes ya no fingen ser una pareja, sino que ahora realmente lo son, con todo los altibajos que eso signifique.