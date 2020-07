‘Yo tenía ansiedad de llegar a México, me estaba esperando ese ser desconocido que era el arte. México me enseñó a ser lo que soy. Pero no con besos y abrazos, sino a patadas y a manotazos. México me agarró y me dijo: ‘te voy a hacer mujer, te voy a criar en tierra de hombres. ¿quieres cantar? bueno, tienes que enfrentarte a lo mejor que hay en México’, expresó la propia Chavela en el filme.