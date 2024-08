Nelson Hoffman niega que se retira de ‘Sábado feliz’

Nelson Hoffman no se retira de Sábado feliz, al menos por ahora. El veterano productor del programa sabatino afirmó que ni siquiera piensa en esa posibilidad entre sus planes a corto plazo.

Así lo confirmó este lunes 26 de agosto ante una consulta de La Nación, luego de que en redes sociales surgiera el rumor de que el afamado productor se iba a retirar.

El medio La Esquina 506 dio a conocer en su página de Facebook que Nelson Hoffman se retiraría y que su lugar en el “nuevo Sábado feliz” sería tomado por la periodista Gabriela Solano, quien producía Calle 7: La revista, programa que salió del aire el pasado 31 de julio.

Nelson Hoffman (centro) ha sido el productor de 'Sábado feliz' desde el año 2000. (Diana Mendez)

“No por ahora, el programa está muy bien en todo sentido y no pienso (en el retiro), todavía no. O sea, uno no es una persona que no termina y en algún momento lo dejaré, pero no, todavía no he pensado en eso”, dijo el carismático productor.

Hoffman agregó que quizá, en uno o dos años, podría valorar la opción de retirarse de la producción del afamado programa de Teletica.

“Más adelante, en un periodo de tiempo, que todavía no sé de cuánto podría ser, podría pensar en eso, pero ahora no. El programa está muy bien, estoy muy contento con Sábado Feliz, más bien. Si el rumor dijera que Nelson Hoffman se va a retirar en uno o dos años, probablemente puede ser, pero ahorita no”, insistió.

Hoffman, quien es el padre de Mauricio Hoffman -presentador del espacio-, trabaja desde el año 2000 en ese programa sabatino de Teletica.

Se intentó conocer la versión de Teletica sobre el supuesto retiro de Nelson Hoffman de Sábado feliz y la aparente llegada de Solano como productora; sin embargo, hasta ahora no se ha obtenido una respuesta de parte del canal.