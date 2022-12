Montadoras de toros se lucirán en Repretel: Este también es asunto de mujeres

A Kendy Flores Carmona, de 33 años, le han dicho muchas veces que es una pérdida de tiempo llevar un toro para que ella, una mujer, lo monte. El comentario machista y estigmatizante solamente la ha llenado de más fuerza y valor. Se sube al animal y demuestra su agilidad y experiencia. Ella es una de las siete mujeres que el 30 de diciembre participarán en el primer torneo femenino de monta de toros que organiza Repretel y que transmitirá desde Palmares.

A esta guanacasteca, conocida como la India del Norte, se le unen las montadoras Keylin Villarreal Ruiz, Lincy Cerdas Ramírez, Jéssica Hernández Aguirre y Karen Matarrita Orozco. Desde Nicaragua también vendrán a competir las experimentadas Eveling Pérez Rocha y Anielka Pérez Pérez.

Kendy Flores, de 33 años, es una de las montadoras costarricenses con más experiencia. Ella es una de las participantes de la competencia de monta de toros femenina de Repretel. Foto: Cortesía

Frederick Fallas, productor de las transmisiones de toros de Repretel, comentó que la intención que tienen al organizar este torneo es “darle visibilidad a las mujeres en un campo que muchos piensan que es solamente masculino”.

“La verdad es que en fincas y pueblos se da mucho la monta femenina. Nosotros habíamos tenido shows con dos muchachas en temporadas pasadas y esta vez organizamos a todas las que conocíamos para este campeonato femenino. Queremos que demuestren que son buenas, que saben y que se sientan felices de demostrar su agilidad”, aseguró.

El programa especial del 30 de diciembre se realizará de 7 a 8 p. m., ese día montan todas. Las que logren un mayor tiempo montando al toro (que se contará a partir de los cinco segundos) pasarán a la gran final que se realizará el 1.° de enero. La gran vencedora recibirá ¢500.000.

Fallas hizo la salvedad de que los toros de monta que participarán no son animales diferenciados a los que utilizan los hombres. También destacó que las criaturas son cuidadas por un veterinario que asegura que estén en óptimas condiciones.

Ahora sí, le presentamos a cuatro de las montadoras nacionales para que conozca un poco más de ellas y acerca de la pasión que sienten por la monta de toros.

Nombre: Kendy Tatiana Flores Carmona

Edad: 33 años

Residencia: Río Naranjo de Bagaces

Oficio: Seguridad privada, asistente de cocina y montadora

Kendy empezó como montadora a los 17 años; sin embargo, su cercanía con los animales arrancó cuando tenía 12. Su papá trabajaba en una lechería y ella le iba a ayudar: empezó a sentir amor por el ganado, luego comenzó a montar a caballo y a sus 15 comenzó a asistir a fiestas donde practicaban monta y ella sintió que podía hacerlo ya que no sentía temor.

“A los 17 años me monté en el primer toro. He montado con muchas agrupaciones del país. Soy parte de la Selección de Pingüino. Tengo 16 años de andar en esto. Las mujeres somos guerreras, valientes y si nos proponemos algo que nos apasiona de verdad, nos va a ir bien”, comentó la madre de un niño de casi cinco años.

Flores animó a las futuras montadoras a que sigan su corazón y que se esfuercen por hacer eso que aman y les apasiona. Así ha hecho ella, pese a toparse con hombres que no creen que una mujer pueda montar toros.

“Las mujeres estamos capacitadas para hacer cualquier deporte siempre y cuando nos guste. Yo he hecho frente a varios estigmas: hay gente que no confía en uno y quieren intimidarte. Hay ganaderos que se ríen cuando uno llega al redondel, quieren humillarte, pero eso yo lo agarro y lo convierto en coraje para demostrar de qué estoy hecha. Les demuestro que no me van a derrotar fácil”, asegura.

Al espectáculo, Kendy llega muy preparada; tiene la seguridad de “ser la montadora con más experiencia”, pero tampoco se confía. “Los toros son buenos y las chicas son buenas. Que sea lo que Dios quiera, yo voy con todo. Quiero disfrutar mucho del evento”, agregó.

Si bien montar toros es su pasión más grande, Kendy reconoce que es un oficio riesgoso. Ha visto muchas veces cómo personas montadoras han muerto o tenido accidentes serios.

“Cuando uno ve que una persona muere por una patada o una cornada, desea decir que no monta más, pero luego pienso en que hay que tener fe en Dios. Recuerdo que cuando monté en Cacao de Nandayure, un toro me quebró y me hizo una herida en la pierna izquierda. Fue horrible. La hemorragia no paraba. Es duro, se dice: ‘Hasta aquí llego, pero uno se recupera y sigue; también cuando quedé embarazada de mi hijo dije que no volvía a montar. Ya él va para cinco años y volví. Ahora lo hago como deporte y trabajo, pues soy madre soltera”, confió.

La mujer agregó que su sensación al montar es inexplicable y que ahora además se siente motivada por su hijo, quien se convirtió en su fan número uno.

Jessica Hernández, de 20 años, es una de las montadoras de toros mas jóvenes de la competencia de monta de Repretel, sin embargo, es poseedora de una experiencia que la hace sentirse confiada. Foto: Cortesía

Nombre: Jessica Hernández Aguirre

Edad: 20 años

Residencia: Palmar Norte de Osa de Puntarenas.

Oficio: Enderezado y pintura automotriz; montadora de toros

A sus 20 años, Jessica Hernández Aguirre suma seis de experiencia montando toros. Todo empezó durante las fiestas familiares donde su tía, allí nació su pasión.

La joven, que de por sí derriba paradigmas con su trabajo en enderezado y pintura automotriz, también se trae abajo los estigmas que encasillan la monta de toros solamente como una práctica masculina.

“Para las mujeres que montamos, mis respetos y admiración: este es un deporte muy bonito. Muchos dicen que este deporte es solo para hombres , pero hay mujeres que lo practicamos y nos gusta. Hay muchas personas que me admiran por mi valentía”, comentó la joven montadora.

Jessica adelantó que de este espectáculo pueden esperar lo mejor de ella, quien tiene todas las intenciones de conquistar al público con su presentación.

La muchacha, oriunda de la Zona Sur, conoce los riesgos de esta práctica y entre sus anécdotas resalta una peligrosa: “Una vez se me quedó una espuela pegada en el toro y me arrastró por todo el redondel”.

Acerca de los cuidados que reciben los animales, la joven mencionó que son los propietarios de los toros quienes se encargan de eso.

Karen Matarrita, de 45 años, tiene 11 de ser montadora de toros, pasión que combina con el comercio. Foto: Cortesía

Nombre: Karen Yessenia Matarrita Orozco

Edad: 45 años

Residencia: Río Jiménez, Guácimo

Oficio: Comerciante

Karen Yessenia Matarrita Orozco, de 45 años, práctica la monta de toros desde hace 11. Ella la practica siempre que puede y quiere, pues al dedicarse a su propio negocio, cuenta con flexibilidad de tiempo.

Ella es una abuelita montadora y recibe el apoyo de su familia en esta práctica que tanto la apasiona. Asegura que su familia siempre ha tenido ganado. Aunado a eso, recuerda que Roy Ramirez, encargado de un grupo de monta, la invitaba a montar y así fue como todo empezó.

Tenía 34 años cuando se vinculó por completo.

A las mujeres que se sienten atraídas por la monta de toros. Matarrita les tiene un mensaje clarísimo. “Todas somos capaces si nos lo proponemos: aunque nos digan que este es un deporte solo para hombres. no es así; nosotras las mujeres también lo podemos hacer siempre y cuando tengamos a Dios de primero”, comentó la mujer, quien pese a comentarios negativos siempre ha defendido su gusto por la monta.

Para este espectáculo, doña Karen espera ofrecer un gran show al público. También la ilusiona mucho compartir con las otras montadoras en el campeonato femenino de Repretel.

Desde ya, la montadora pone en “manos de Dios” la competencia. En este azaroso camino, ella se ha cortado la barbilla y además ha sufrido dos fracturas: sin embargo, la pasión que la mueve es superior al temor.

“Ahí vamos: me levanto, me sacudo y vamos de nuevo con la ayuda del papito Dios”, dice.

Lincy Cerdas, de 22 años, está lista para demostrar sus habilidades como montadora de toros. Foto: Cortesía

Nombre: Lincy Fabiola Cerdas Ramírez

Edad: 22 años

Residencia: Tobosi, Cartago

Oficio: Peluquería canina y montadora de toros

Lincy Cerdas Ramirez cumplirá 23 años el 31 de diciembre: ella espera celebrar un día antes, logrando clasificar a la final del campeonato femenino de monta que organiza Repretel. La joven es una de las competidoras que esperan convertirse en finalistas el 30.

La muchacha, quien se dedica a peluquería canina, practica la monta desde los 15 años. Su padre la ha involucrado y también ha recibido invitaciones para montar de parte de la Ganadería 3X.

Recalca que la monta de toros también es practicada por mujeres, por eso invita a otras a confiar en sí mismas y no dejarse llevar por las voces negativas. “Todas somos capaces si nos lo proponemos, aunque se diga que es una práctica más de hombres, lo cierto es que nosotras también lo podemos practicar”.

Durante sus siete años de experiencia, Lincy ha recibido comentarios malintencionados y ella responde demostrando sus habilidades. “Defiendo mis gustos: para mí la monta de toros es una pasión que quisiera seguir practicando hasta donde Dios me permita”, comentó la joven, quien organiza las citas de peluquería con el objetivo de poder practicar la monta.

Ella promete dar lo mejor de sí en la competencia. “El público merece un buen show”, dijo la joven, quien recuerda que el único percance que ha tenido como montadora fue un golpe en la cabeza tras una caída.

Keilyn Villarreal suma tres años de experiencia en la monta de toros. Ella es una de las cinco competidoras costarricenses de la competencia de monta femenina que ofrecerá Repretel el 30 de diciembre y que tendrá su final el 1.° de enero. Foto: Cortesía

Las otras montadoras Copiado!

Las otras montadoras en la competencia son:

Keylin Villarreal Ruiz, quien práctica la monta desde hace tres años y es una de las montadoras más conocidas en la región Atlántica. Además de estudiar, se dedica a la ganadería.

Esta vecina de Bordón, en Talamanca, tiene 25 años.

Eveling Pérez Rocha: Tiene 33 años y es originaria de Managua, Nicaragua. Ella visitará Costa Rica para competir en el torneo de monta femenina que organiza Repretel.

La montadora inició en este mundo hace ocho años y se motivó al ver a su pareja de ese momento, el conocido Guachan, quien es famoso por su habilidad como montador. Hoy, siendo reconocida por su propia labor, se siente muy emocionada de competir internacionalmente dejando el alto a todas esas mujeres nicaragüenses que se interesan en el mundo de la monta de toros, detalló la información suministrada por Repretel

Anielka Pérez Pérez: Es una de las más jóvenes de la competencia, no hay demasiados datos suyos, ya que al momento de proporcionar su información, un huracán había devastado su pueblo en Nueva Guinea de Nicaragua. Aún así, ella viajará hasta Costa Rica para demostrar su experiencia y buscar ganar en esta competencia inédita.