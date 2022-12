Karel Hernández: el primer artista no vidente fichado por Repretel para las transmisiones de toros

Desde hace varios meses, Repretel prepara a todo su talento para ofrecerle a la audiencia unas transmisiones de toros cargadas de humor y de variadas sorpresas. Una de las novedades, recientemente anunciadas, es la incorporación del músico Karel Hernández, conocido por su trabajo en el programa A Cachete. Él artista será parte del elenco del humor desde el 25 de diciembre hasta el 1.° de enero.

Karel Hernández será la gran novedad durante las corridas de toros que Repretel transmitirá desde Palmares. Foto: Repretel para LN

Frederick Fallas, productor de Toros de Repretel, comentó que él conoce a Karel desde hace muchos años y que incluso han compartido en diferentes actividades, sin embargo, fue hasta hace unos días que Norval Calvo, parte del elenco de humor de Repretel y director de Pelando el Ojo, invitó a Hernández al programa y su participación fue tan destacada que surgió la idea de fichar al músico para los toros.

Con esta incorporación, Karel Hernández se convierte en la primera persona ciega en ser parte del elenco del humor de Repretel, no obstante, no es su condición lo que motivó el fichaje, sino su talento.

“Karel representa incluir un talento nuevo. Es un artista más que tenemos. Está constantemente socializando en el chat nuestro. Todo el equipo se ha adaptado muy bien a la nueva figura”.

Este año, Repretel volverá a transmitir las corridas de toros desde Palmares (al igual que Teletica). Y una vez más, canal 6 le apostará al humor.

Karel será parte de la mesa principal del humor, la misma en que se sentarán Norval Calvo, Katherine González, Edson Picado y Gustavo Ramírez. El moderador será Andrés Zamora, el narrador Jorge Arturo González Cañero y como comentarista experto en toros participará Roberto Hidalgo.

“La idea es que Karel esté haciendo parodias. Tiene buena habilidad para la improvisación: él oye una canción y sabe tocarla. Lo traemos porque es bueno”.

Karel Hernández: el músico no vidente de “A cachete” que revoluciona la TV con su talento

“Vengo a aprender y a aportar” Copiado!

Karel Hernández conversó con La Nación acerca de esta nueva oportunidad, en la que demostrará que además de ser cantante también tiene talento para hacer reír. El músico, de 41 años, contó que todo ha sido muy bonito y que tiene grandes expectativas de esta nueva aventura profesional.

“Me tomó un poco por sorpresa. Yo había ido a Pelando el Ojo un mes antes. A Norval le gustó mi trabajo y por eso creo que me llamaron. Realmente fue muy lindo. Recuerdo que él ese día me dijo: ‘me gustaría tenerte en los toros, vamos a ver cómo hacemos’ y luego me avisó. Es muy lindo trabajar con un elenco tan amplio y con conocimiento como el de ellos. Vengo a aprender y a aportar”, comentó Hernández.

A Karel también le entusiasma saber que ahora contará con una mayor exposición ante las cámaras y dice que se siente muy contento con la vida.

“Estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Espero que sea mucho más”, añadió.

Sobre esta nueva labor, Karel comenta que es algo que siempre quiso hacer, sobre todo porque varias personas le han dicho que a él “se le da eso del humor”. “No sé hasta dónde sea cierto, pero que la gente lo piense es maravilloso para mí”.

Karel nació una semana antes de cumplir seis meses de gestación. La cantidad de oxígeno que pusieron en la incubadora provocó que perdiera la vista desde bebé. Su condición nunca ha limitado su vida, por ello sabe que cada oportunidad que se le ha presentado tiene que ver con sus habilidades.

‘Me llaman por el talento, no por la discapacidad. Las oportunidades se presentan no por ser ciego, o porque pobrecito, lo vamos a llamar”, aseveró.

De esta participación en el elenco de Repretel, Karel adelató que pueden esperar parodia, mucha improvisación y principalmente una actitud dispuesta a siempre dar lo mejor.

Karel, además, agradece a la vida las oportunidades que le permiten hacer lo que le gusta y, por supuesto, está abierto a mucho más.

“Me gustaría que para mi vida venga lo mejor, lo que sea que Dios permita será bienvenido”.

Ítalo Marenco y el Padre Mix serán parte, una vez más, de las transmisiones de toros de Repretel. Foto: Repretel para LN

Más de los toros Copiado!

El elenco de Repretel también tendrá en su equipo a Davis Núñez, Roque Ramírez (con sus personajes) y Charlyn López, ellos estarán interactuando con el público.

Ítalo Marenco y Édgar Cartín, el conocido Galán, también serán parte del equipo: ellos tendrán sus interacciones desde la plaza del redondel.

Las corridas de Repretel arrancarán el 25 de diciembre a las 3 p. m., y finalizan el 1.° de enero a las 8 p. m.

Este año vienen con novedades como el Primer Campeonato Nacional de Monta Femenina y contarán con cuatro destacadas ganaderías.

“Este 2022 venimos con prácticamente las mejores ganaderías del país, entre ellas la Tres X, la Santa María de Chemi, La Pinta y contaremos con la ganadería emergente de Ricardo Jiménez, el hermano de Chemi”, comentó Frederick Fallas.