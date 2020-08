“Mucha gente piensa que porque uno tiene una discapacidad llámese ceguera u otra piensan que no va a poder hacer cosas, que va a llegar tarde a donde vaya, que no va a poder asistir, que depende de otra persona para trasladarse de un lado a otro. Realmente no es así. A mí mis papás me inculcaron que esto no era nada. Recorro el país a través de la música en compañía y a veces solo. Gracias a Dios y a la crianza que me dieron mis papás”, cuenta.