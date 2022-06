Menudo: Serie de HBO Max expone que dentro de la banda hubo sexo, drogas y fuertes abusos

Menudo, la banda juvenil que cambió la música en español en los años 70, 80 y 90, tiene dos historias: la del éxito rotundo que generó la idea de formar un grupo con jóvenes, así como la parte oscura que ensombreció a la leyenda musical.

La primera se contó a manera de ficción con la serie Súbete a mi moto (2020), de Amazon Prime. Ahora, la otra cara de la moneda será expuesta en el documental Menudo Forever Young, de la plataforma HBO Max, que se estrena este jueves 23 de junio en el servicio de streaming.

La serie 'Menudo Forever Young' estará disponible en HBO Max, a partir del 23 de junio. (Captura de video)

Menudo Forever Young va más allá de la histeria que rodeó a todas las generaciones de artistas que formaron parte de la banda puertorriqueña. En esta ocasión se revelarán, a partir de declaraciones de algunos de los miembros del grupo y personas cercanas a los artistas, los secretos más oscuros que había detrás del grupo: sexo, drogas, abusos y maltratos.

El documental, que tiene cuatro capítulos, pretende destapar las supuestas vejaciones que los miembros del grupo soportaron por parte de Edgardo Díaz, mánager y creador de la banda, según explicó El Mercurio de Chile.

Los directores de la producción, Ángel Manuel Soto y Kristofer Ríos, lograron entrevistar a varios de los 30 integrantes que pasaron por la banda en sus primeros 17 años (el grupo funcionó entre 1977 y 1996, y luego surgió una nueva versión en 2007).

La producción hace un repaso por la exitosa fórmula ideada por Díaz, que consistía en cambiar a los miembros del grupo cuando cumplían 16 años con la meta de que Menudo nunca envejeciera. También contará cómo, paso a paso, la banda se hizo un espacio muy importante en la industria musical latinoamericana.

La información de El Mercurio afirma que muchos de los integrantes de Menudo fueron explotados e incluso abusados sexualmente. Entre los entrevistados destacan Ángelo García, Johnny Lozada, Ricky Meléndez, Ralphy Rodríguez, Ash Ruiz y Andy Blázquez; sin embargo, Ricky Martin, el miembro más famoso de Menudo, no es parte del documental.

“Fue difícil para mí hablar del abuso que sufrí en el grupo, porque sentí que lo estaba reviviendo. Pero es importante hablarlo, para que la gente se dé cuenta de que era verdad”, dijo García.

Otro de los antiguos integrantes, Johnny Lozada, criticó que nadie les hubiera pedido perdón. “La gente que trabajó con Menudo no ha tenido el coraje de hacerlo”, acusó el cantante, según publicó El Mercurio.

El cantante Ralphy Rodríguez, durante su intervención en las entrevistas para el documental afirmó: “Hubo muchas cosas buenas que surgieron de Menudo, pero hubo un precio que pagar por esa magia. Ninguno de nosotros estaba verdaderamente preparado para lo que realmente sería. No había interés en protegernos. Nos sentíamos vulnerables”.

Ángelo García agregó que durante una situación (no especificada en el tráiler del documental) que: “(...) Empecé a vomitar sangre. Podría haber muerto. Si me iba a costar la vida, preferiría no ser famoso y vivir”.

Por su parte, Andy Blázquez dijo que Menudo fue algo hermoso que surgió de una situación no tan hermosa.

La premisa del grupo Menudo era que sus integrantes no superaran los 16 años de edad. Por ese motivo, había constantes cambios de miembros. (El Universal/México/GDA)

“Recuerdo, estando en Brasil, encontrándome en un cuarto con hombres mayores que me preguntaban si ya me gustaba el sexo”, se escucha declarar a Ash Ruiz en la entrevista.

Hay que recordar que en tiempos recientes (y después del estreno de Súbete a mi moto), el cantante Roy Rosello afirmó que él y René Farrait fueron víctimas de abusos sexuales perpetrados por el mánager Díaz.

La producción

Ángel Manuel Soto y Kristofer Ríos son los directores de Menudo Forever Young que tuvo un preestreno en el Tribeca Film Festival, en Nueva York, la semana pasada.

La reseña que se publicó sobre el documental resume así la producción: “Narra el ascenso y la caída de la boy band latinoamericana más icónica de la historia, llevando a los espectadores al mundo de las giras mundiales de los populares ídolos adolescentes, portadas de revistas, atuendos de los 80 y fangirls gritando.

”Pero el documental de cuatro partes revela que detrás del brillo y el glamour había una red de abuso y explotación a manos del mánager de la banda. A través de entrevistas reveladoras con ex integrantes de Menudo, la película examina cómo esta fachada extravagante estaba ocultando graves fechorías por parte de Díaz”.

“Miles de horas de imágenes de archivo de sus presentaciones en varios idiomas, entrevistas con catorce exmenudos -era un grupo con gran movilidad, pues debían dejar el grupo en su adolescencia- y un intenso trabajo de edición preceden esta serie”, explicó El Universal, de México.