“Las agendas no eran saludables para un niño. Me la pasaba siempre enfermo, con asma, la voz ronca. Porque no dormíamos lo suficiente, la dieta no era la mejor y eso era porque no teníamos tiempo para comer. Una vez llegábamos tarde y uno de los organizadores tomó por el pelo a uno de los chicos y lo llevó al ascensor”, contó Angelo García en el programa Suelta la sopa sobre la violencia física.