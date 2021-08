Melissa Durán sobre su llegada a Multimedios: ‘No podía dejar pasar la oportunidad’

. Melissa Durán, de 34 años, será la nueva presentadora de Multimedios. Ella, junto a Alejandro Ramírez, presentarán las noticias 'Telediario' de las 5:45 a.m. Foto: Melissa Durán para LN

El 1.° de setiembre Melissa Durán iniciará un nuevo trabajo, uno que la llena de mucho entusiasmo. Ese miércoles ella se incorpora a su rol como presentadora de Telediario, noticiero de Multimedios en su edición de las 5:45 a.m.

A esa fecha no habrá pasado ni un mes de su salida de Repretel, empresa en la que sumó un total de 14 años como periodista y presentadora. En julio ella anunció que renunciaba para dedicar mayor tiempo a su proyecto y a compartir todavía más con sus tres hijas Valentina, Maripaz y Amanda.

Sin embargo, tan solo unas semanas después de aquel sorpresivo anuncio, Durán asumirá un nuevo reto en la televisión y, por primera vez, en un canal que no es Repretel.

Según comentó Melissa, se unirá a Multimedios principalmente porque la propuesta que le realizaron de Canal 8 incluye que trabaje solamente como presentadora. Caso contrario al rol que tenía en NC Once, noticiero que además de presentar, coordinaba.

“En NC Once era presentadora y coordinadora de un noticiero y todo lo que eso representa. Aquí solamente voy a estar de 5:45 a 8 a. m. y salgo a dedicarme a lo mío: no podía dejar de pasar la oportunidad de seguir haciendo algo que me gusta, que me llena mucho que es la comunicación y además me brinda la posibilidad de seguir con mis planes. Lo pensé, claro que lo pensé, como cualquier decisión importante; lo conversé con mi esposo y con mis hijas mayores, ellas felices y fue así como le dimos el sí a Multimedios”, comentó.

Desde hace un año Melissa inició con sus propias negocios MDG Trending (venta de ropa) y Global Box (artículos para maquillaje y productos para la mujer) con el objetivo de algún día independizarse y dedicar más tiempo a sus hijas. Un pequeño papel que siempre tenía a la vista tenía escrita una meta fundamental: recoger a Amanda del Kinder. En ese momento la pequeña aún no asistía a clases, mas el propósito de Melissa era estar presente en esos momentos.

Sin embargo, tras renunciar a su anterior trabajo, en sus planes siempre estaba la aspiración de regresar a la televisión.

“Gilberto Valencia (gerente de Noticias Telediario) me llama semanas después de mi renuncia y me dice que cuáles son mis planes, entonces le digo que estoy con mi tienda, que quiero más tiempo con mis hijas. Me invita a ser parte del Telediario. Me propone la posibilidad de ser presentadora. La diferencia que se marca es que estaría solo presentando noticias. Esa es la gran diferencia”, comentó Melissa.

“Yo decía que en algún momento volvería. A lo mejor no a un noticiero, sino a otra cosa, pero se da esta propuesta e incluso le dije a Gilberto que cuándo (querían que se incorporara) y me dijo que para ya, que el 1.° de setiembre. Estoy en proceso de acomodarme”, agregó la periodista, quien también presentó el talk show de Repretel, Contámelo todo.

Otros de los factores que la hicieron inclinarse por el “sí” fue el crecimiento que ha notado en Multimedios y la seguridad que tiene de que la televisora está apuntando a grandes cosas.

“Creo que la televisión ha cambiado y Multimedios ha leído muy bien eso. Sabe qué contenido interesa y cómo es que la gente joven quiere recibir las noticias del día. Además, cuando Gilberto me llama me hace sentir valiosa y me dice que mi aporte puede ser importante para el noticiero. Se lo agradecí muchísimo. Conozco mis fortalezas. Sé en qué me gustaría trabajar y qué otras experiencias me gustaría ir adquiriendo, siento que él las conoce, hemos trabajado juntos. Me dio confianza de unirme a un proyecto que conozco desde la otra acera y seguía”, cuenta Melissa, quien admite que está asustadísima, pero muy emocionada.

“Creo que las puertas que Dios abre tienen un propósito, sabía que esto venía de Él. Siempre digo que no quiero ir a donde su gracia no me proteja”, agregó.

Sobre su nueva rutina mañanera, ya coordinó con su esposo, Esteban Mora, para ella dejar todo listo la noche anterior. Él papá se encargará de llevar a Amanda al kinder, pero Melissa, tal y como lo soñó, la podrá ir a recoger.

. Melissa no pasará ni siquiera un mes fuera de cámaras. El 1.° de setiembre empezará una nueva etapa en Multimedios. Foto: Melissa Durán para LN

Satisfechos

Cuando Jose Eduardo García, director general de Grupo Multimedios, confirmó a La Nación que Melissa Durán se unía a canal 8, manifestó que en la televisora se sienten contentos con la incorporación y consideran que llega a sumar al equipo.

“En canal 8, un canal en constante movimiento siempre estamos viendo perfiles que nos pueden funcionar dentro de la estrategia que tenemos y en nuestros objetivos futuros. Una persona que cumple con ese perfil es Melissa. Después de que ella sale de su antigua empresa fue que empezamos a pensar en el perfil de ella. Empezó el contacto semanas después, empezamos a conversar con ella la semana pasada. Nos gusta el perfil de Melissa para lo que queremos”, comentó García.

Gilberto Valencia, por su parte, dijo que inicialmente Durán ingresa a Telediario como presentadora pero que en etapas posteriores aprovecharán su experiencia en nuevos proyectos.