“Es cierto que en los primeros días hay mucha incertidumbre, mi hermana me acompañó las primeras dos noches pero luego estuve sola porque mi esposo regresó al trabajo y mi mamá vive lejos. Creo que las redes han permitido crear comunidades en las que las mamás me escriben y me cuentan experiencias. Así uno va tomando todos los consejos y todo ello ayuda mucho. Es importante no sentirse solo. Son días donde uno está solo en la casa, no duerme, estás cansada, sensible, preocupada, es importante sentir que uno no está solo” agregó.