“Es muy importante para mí el tema familiar, entonces, ante la propuesta, yo muy consciente le dije a mis hijas y ellas me dijeron: ‘Ma haga lo que a usted la haga feliz’, ‘haga lo que le diga su corazón’, y mi corazón me dice que regrese, entonces les dije que si yo regresaba iba a necesitar que ellas fueran mi red de apoyo, porque aunque mi papá no es totalmente dependiente de mí, sí me necesita. Y ellas me dijeron que contara con ellas. Y ahora, si hay alguien que está verdaderamente emocionado de que yo regrese, ese es mi papá, él mismo me dijo: ‘por mí ni lo piense, vaya si a usted eso la hace feliz’; entonces ahí voy, con todo el respaldo de ellos y muy emocionada”, afirma.