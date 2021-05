“Todo pasó muy rápido. Me llamaron la semana pasada. Frederick me dijo que se iba a hacer el relanzamiento y que querían que yo fuera parte del proyecto. Me dijo que querían que fuera yo. Me plantearon las condiciones en general, me pareció atractivo. Es un proyecto al que le tengo cariño. Le puse alma, vida y corazón. Decidí asumirlo”, cuenta Lussania, quien en Multimedios presentó La Revista, junto a Paula Brenes.