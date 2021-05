En este contexto, el portal argentino Infobae había publicado una reseña de los hechos en el 2018, incluida una entrevista con Lucía Miranda, viuda de López. “A principios de 1993 mi marido se enteró de que tenía cáncer de colon. Su papá había muerto tres años antes de la misma enfermedad (...) Me lo cuenta él, y a su vez me prohíbe que lo cuente: no se lo podía decir ni a su mamá. Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no se lo contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel”, agregó la señora.