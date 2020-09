Aún no hay fecha de estreno de los últimos capítulos de la quinta temporada, pero ya Netflix confirmó que la despedida llegará en la sexta. Todavía no sabemos qué pasará con Luci y Chloe, pero de que será un gran adiós, no cabe la menor duda. Al fin y al cabo, si el soberano del infierno vuelve a casa o no, siempre habrá un antes y un después para la humanidad.