– Esta es una serie que podría considerarse controversial porque toca temas que están representados de una manera cruda, si se quiere, y no han sido tan explorados en la televisión, pero mas allá de eso, es una serie incluyente que habla de la familia. Habla de seres humanos reales, que no están definidos como buenos o malos. La serie no habla de nada que no ocurra en la mayoría de las familias. Es una familia disfuncional, pero ¿cuál no lo es en alguna medida?