‘Love Hard’, de Hernán Jiménez, divide a la crítica: ‘Encantadora’ para unos, ‘difícil de amar’ para otros

Tan solo han pasado unas horas desde que el cineasta costarricense Hernán Jiménez hizo su debut oficial en Netflix con Love Hard, (¡Qué duro es el amor!), su esperada comedia romántica, y la crítica internacional ya emitió sus primeras impresiones.

Algunas apreciaciones de los críticos son positivas, pero por el momento pareciera que las valoraciones en su mayoría son negativas. Lo cierto es que el filme sobre las citas en tiempos de la era digital —protagonizado por Nina Dobrev, Jimmy O. Yang y Darren Barnet— seguirá dando de que hablar en los próximos días.

El largometraje narra la historia de Natalie, una chica que se empareja virtualmente con Josh, un apuesto hombre en una famosa aplicación de citas en línea. Ella, sorprendida, no puede creer que conectó con alguien tan atractivo y, como antes había pasado malas experiencias amorosas, decide aventurarse e ir de sorpresa tras su rastro a Nueva York.

Sin embargo, al llegar a su encuentro, se entera que el joven que contactó no es quien ella esperaba, sino que fue engañada por un muchacho introvertido que utilizó en línea la foto de su mejor amigo. El uso de estas identidades falsas para establecer relaciones virtuales es conocido como catfish.

Los críticos han sido benévolos con el trabajo de Nina Dobrev y Jimmy O. Yang en el filme navideño 'Love Hard'. (Bettina Strauss/N/Bettina Strauss)

De acuerdo con Courtney Howard, crítica de la revista especializada Variety, Jiménez y los guionistas del filme, Danny Mackey y Rebecca Ewin, intentan “suavizar la imperdonable traición de Josh”.

“Racionalizan su comportamiento aborrecible explicando que la falta de confianza en sí mismo lo llevó a tomar estas medidas extremas”, dice la experta, quien se atreve a vaticinar que este es un filme que no quedará en la memoria de los usuarios de la plataforma de streaming.

Sin embargo, Howard reconoce que hay “un deleite escondido” en la cinta dirigida por el costarricense y aplaude el trabajo de sus protagonistas Nina Dobrev y Jimmy O. Yang.

“Hay una dulzura tangible detrás de la noción de dos personas imperfectas que se encuentran perfectas. Aunque la producción no necesariamente permite que los actores entreguen su mejor trabajo, algunos miembros del conjunto con frecuencia se elevan por encima de esta”, agrega.

Además, es enfática en que “Jiménez y compañía le dan a la imagen un brillo estético innovador para aumentar las emociones de los personajes a través del movimiento de la cámara, la edición y cambios sutiles en la cinematografía”.

No obstante, a Howard Love Hard le quedó debiendo.

“Si solo se aplicara un ingenio similar para reforzar mejor los conflictos internos de los protagonistas estaríamos lidiando con una conclusión satisfactoria y bien ganada, pero tal como está, toma atajos para lograr tanta prisa”, detalla.

Por su parte, Concepción de León, crítica de The New York Times hace énfasis en los protagonistas de la trama. Para ella el personaje de Josh es muy “refrescante” y ofrece “algunas frases divertidas”.

Sin embargo, no quedó tan satisfecha con el personaje de Nina Dobrev (aunque sí con su actuación).

“El personaje está subdesarrollado. Aprendemos que tiene un apego poco saludable a la perfección y está atrapada en una narrativa reforzada por su trabajo diario. Es Josh quien impulsa la historia hacia adelante, y ella termina sirviendo de apoyo para su devenir. Al presentar un personaje femenino atractivo, pero desprovisto de sustancia, la película altera su propia premisa”, comenta.

'Love Hard' fue rodada en Vancouver, Canadá. (Bettina Strauss/Netflix para LN/Bettina Strauss/Netflix)

Si bien la crítica Lauren Morris, del medio Radio Times, califica el filme como un cliché, reconoce que es ese tipo de filme navideño que a la mayoría del púbico le gusta ver: un poco de romance, un poco de comedia.

“Es difícil de amar, pero al igual que el resto de la colección de Netflix de época festiva, esta película de buenas intenciones sin duda encontrará su audiencia mientras nos sumergimos de lleno en la temporada navideña”, detalla.

‘Encantadora’

Y aunque Variety, Radio Times y The New York Times no quedaron del todo satisfechos con el largometraje, el sitio especializado Screen Rant describe el filme como una comedia romántica navideña “encantadora y sincera”, “que vale la pena volver a ver cada año”.

“Es dulce e inteligente, se siente como demasiadas películas en una sola, incluso con los típicos adornos del género de las comedias románticas. Algunas escenas son guiños conocidos a otros clásicos, mientras que otras son solo coincidencias desafortunadas considerando la proliferación de comedias románticas navideñas. Sin embargo, Love Hard hace algo que muchas no logran, que es divertirse con la previsibilidad y ser entretenida en general”, dice Ferdosa Abdi.

En lo que sí coincide con Variety y The New York Times es en las actuaciones de Dobrev y Yang, pues considera que fueron grandes aciertos.

“Love Hard fácilmente pudo haber caído bajo la presión de todas sus referencias y comparaciones incidentales con las grandes comedias románticas. Sin embargo, resulta ser una experiencia muy agradable que se destaca por sí sola. Es refrescante y el mensaje de la película es simple y fácil de digerir: solo sé tu mismo. Love Hard da en el blanco”, afirma.

Con este filme de Hernán Jiménez, Netflix da la bienvenida oficial a la temporada navideña 2021.