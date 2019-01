“Yo era italo-estadounidense, y quería ver retratos de italo-estadounidenses. Ahora esta gente diría: ‘No representaste a los italianos como son. No todos los italianos son gangsters’. Eso también era cierto para el programa. La doctora Melfi (Lorraine Bracco) no era un gangster. Otras personas con las que se encontraban no eran mafiosos. Pero los personajes principales sí que lo eran”, aseguró el escritor en la misma entrevista.