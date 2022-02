‘Los anillos del poder’: Amazon da el primer vistazo a su serie de ‘El señor de los anillos’

La serie El señor de los anillos: los anillos del poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power), de Amazon, tiene a miles de fans en todo el mundo con la expectativa de conocer una historia más inspirada en los libros de J.R.R. Tolkien. Esta vez, eso sí, en la pantalla chica.

Aunque la serie llegará al servicio de streaming hasta el 2 de setiembre de este año, los fans pueden bajar la tensión por verla gracias a unas imágenes exclusivas que publicó la revista Vanity Fair, cuyos expertos pudieron ver los tres primeros capítulos de la serie.

Además de las imágenes, la revista también entrevistó a Patrick McKay y JD Payne -los creadores de la serie- quienes adelantaron algunos detalles de esta producción que, posiblemente, superará una inversión de $1.000 millones para grabar las cinco temporadas que se tienen planeadas. En apariencia, el costo de la serie podría no ser un problema ya que está amparada por el empresario Jeff Bezos, magnate de Amazon, quien además de ser un fan de los viajes espaciales, también lo es de la obra de Tolkien, aseguró la revista.

Galadriel, Comandante de los Ejércitos del Norte, interpretada por Morfydd Clark en 'El Señor de los Anillos: los Anillos del Poder'. (Vanity Fair/Captura de pantalla)

“El mundo de Galadriel es un mar embravecido. Lejos de la sabia y etérea reina de los elfos a la que dio vida Cate Blanchett en las películas de Peter Jackson, tan aclamadas por la crítica, la Galadriel que interpreta Morfydd Clark en El señor de los anillos: los anillos de poder, la próxima serie de Amazon, es 1.000 años más joven, tan enfadada y descarada como inteligente, y ante todo, muy segura de que el mal está mucho más cerca de lo que los demás creen”, explicó Vanity Fair en su reportaje.

La publicación adelantó que, en el segundo capítulo, Galadriel queda a la deriva y acaba luchando por su supervivencia junto a un náufrago mortal llamado Halbrand (Charlie Vickers) en una balsa en el Gran Mar, azotada por la tormenta. El destino de Galadriel y de Halbrand son dos de las historias que presentará la serie de televisión, que abarca los Apéndices de la trilogía del Señor de los anillos que escribió Tolkien.

Gracias al acceso exclusivo que tuvo Vanity Fair, se puede saber que McKay y Payne presentarán 22 personajes y múltiples tramas que van desde lo más profundo de las minas de los enanos de las Montañas Nubladas hasta la alta política del reino élfico de Lindon. Además, la trama pasará por Númenor, la isla de los humanos; pero la revista reveló que con el tiempo todo girará alrededor del anillo que da nombre a la trilogía.

Bronwyn (interpretada por Nazanin Boniadi) junto a su amor prohibido, Arondir. (Vanity Fair/Captura de pantalla)

“La forja de los anillos. Anillos para los elfos, para los enanos, para los hombres y el anillo que Sauron utilizó para engañarlos a todos. Es la historia de la creación de todos esos poderes, su procedencia y su impacto en cada una de esas razas”, explicó McKay en dicha entrevista

Adelantos

Amazon pagó $250 millones por los derechos de la historia, ganándole la apuesta a HBO y a Netflix, empresas que también hicieron sus ofertas para hacerse con la producción. Ahora Amazon tiene la gran tarea de que la producción esté a la altura y reciba el beneplácito de los fans de El Señor de los Anillos.

Para lograrlo, además del trabajo de los creadores, contarán con el apoyo de Bryan Cogman, quien había sido coproductor ejecutivo de Juego de tronos, además del cineasta Juan Antonio Bayona (Jurassic World: El reino caído), quien fue el director de los dos primeros episodios de El señor de los anillos: los anillos del poder.

Y aunque el secretismo ha rondado a la serie, especialmente por parte de Amazon -tanto que se dice que los actores no sabían cuál personaje iban a interpretar-, hay detalles importantes que Vanity Fair sí pudo publicar.

El director J.A. Bayona señala el camino a dos cazadores nómadas que vagan por los campos de la Tierra Media. (Vanity Fair/Captura de pantalla)

Por ejemplo, la revista hizo la pregunta: “¿La serie incluirá algún hobbit en la Segunda Edad de Oro?” La respuesta de Mckay ante la consulta fue: “Una de las cosas más específicas que mencionan los textos es que los hobbits no hicieron nada histórico o digno de mención antes de la Tercera Edad de Oro. ¿Pero acaso nos imaginamos una Tierra Media sin hobbits o nada que se les parezca en ella?”.

Además, la publicación mencionó a otros personajes que serán fundamentales para el desarrollo de la trama, entre ellos un elfo silvano llamado Arondir (Ismael Cruz Córdova) quien mantiene una relación prohibida con Bronwyn (Nazanin Boniadi), una curandera de una aldea humana.

Otro de los puntos altos de la serie es la variedad racial que hay en los personajes, como lo será la princesa Disa interpretada por Sophia Nomvete, primera mujer negra en interpretar a una enana en una producción audiovisual de El Señor de los anillos. “Nos pareció natural que una adaptación de la obra de Tolkien reflejase cómo es nuestro mundo en realidad. Tolkien es para todo el mundo. Sus historias tratan sobre cómo sus diferentes razas ficticias trabajan mejor una vez que dejan de aislarse en sus propias culturas y deciden unirse”, explicó a Vanity Fair Lindsey Weber, productora ejecutiva de la serie.

Elrond y Galadriel se reencuentran en el majestuoso reino élfico de Lindon. (Vanity Fair/Captura de pantalla)

“La serie explorará aquel reino, el de Moria, cuando aún rebosaba luz, comida y música. También dará vida a Celebrimbor, el herrero elfo interpretado por Charles Edwards cuya destreza con los metales y la magia le llevaron a forjar los famosos anillos. También cobrará especial importancia un joven y astuto arquitecto y político elfo llamado Elrond (Robert Aramayo), cuyo ascenso tendrá lugar en la mística capital de Lindon. Otra línea argumental será la que siga las peripecias de un marinero llamado Isildur (Maxim Baldry), años antes de convertirse en el guerrero que cortará el anillo corruptor de almas cercenando el dedo de Sauron, para luego acabar cayendo víctima de sus poderes”, agregó el análisis de la revista.

¿Y Sauron? Según Vanity Fair y sus adelantos, sobre el villano se verán indicios del peligro que está por venir al inicio de la serie.