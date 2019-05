Tuve una experiencia una vez justamente cuando terminé el ciclo de Aló qué tal. En aquel momento el canal me pide que me quede, que no me vaya a otro canal porque venía un proyecto muy bonito de concursos. Pasaron unos meses mientras construían ese proyecto (Justos por pecadores) y cuando nace no era lo que yo pensaba. No es por criticar el proyecto, es que todos nos ajustamos a un concepto y ese proyecto era como las animadoras muy ‘sexapilosas’, mostrando mucho y con mucho humor y chiste, y yo la verdad soy cero en ese sentido. Me sentía muy comprometida con el canal entonces grabé como tres o cuatro programas, no recuerdo porque no estaba tan feliz. Después del segundo programa yo empecé a llorar y llorar. ¡Hasta pensé en renunciar! No había manera que me identificara con ese concepto!