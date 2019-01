“Estaba tan interesado en este proyecto, pero el personaje no me gustaba. No creo que exista una persona que pueda decir que sí, que se siente cómoda ante Joe y que le gusta este tipo. La verdad es que todo se vuelve más complicado y no hay forma de evitarlo porque Joe no es una gran persona”, expresó Badgley en una entrevista con Vulture.