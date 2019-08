"Espero que la gente no piense que esto es antirreligioso. Al hacer esta serie, el hecho de que mi tía sea una ministra y lo religiosos que son en mi familia, realmente me hizo pensar: ¿Cuál es el objetivo de este show? ¿Qué estamos tratando de decir?”. Y, en última instancia, no se trata de enfocarse en la fe de las personas y en lo que creen: en realidad, solo se dirige a los hipócritas y lo hacemos a través de una familia que ha explotado la religión para su propio beneficio, lo que los ha hecho perder el contacto con cuál era su misión original”, agrega el también director.