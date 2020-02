“Yo fui reportera en temas de servicio, economía, política e investigación, pero este nuevo proyecto es un formato distinto que no es entrar al reporteo diario sino que es más de análisis y profundidad (...). Esto significa hacer algo que nunca he hecho y precisamente se convierte en un nuevo reto que me mueve de mi zona y me hace que tenga que volver a prepararme. Esto significa crecimiento para mí y no puedo estar más que agradecida con la empresa (Teletica)”, enfatizó Carranza semanas atrás en una conversación con Viva.