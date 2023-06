‘La Matraca’: Davis Núñez y su hermana Yaritza se unen en la tele y le rinden tributo a su papá

Durante la cuarta temporada del programa La Matraca, de Repretel, ha sobresalido en los musicales animados la participación de Yaritza Núñez, una cantante de 29 años. Si bien la joven se destaca por su propio talento, un dato interesante es que ella es la hermana de Davis Núñez, el co-presentador y artista del programa de humor.

Los hermanos Núñez aportan de su arte pero, adicionalmente, juntos cumplen un sueño: rendir honor a uno de sus seres más amados.

Para Yaritza y para Davis es muy especial compartir en el programa porque de esta manera recuerdan a su papá, quien falleció hace un año. Él fue la persona que los guió por el mundo del arte.

“Es super lindo poder trabajar con mi hermana en el programa. Desde la primera temporada ella me decía que quería salir en La Matraca, pero era difícil porque tiene presentaciones musicales. Ella se ha dedicado más al tema de la música y el canto. Es una gran profesional y es muy bonito que tenga este espacio. A mi papá le encantaba vernos juntos. Es una sensación muy bonita”, comentó Davis Núñez, quien además de imitar, ha demostrado sus habilidades vocales.

Los hermanos Yaritza y Davis Núñez se sienten muy felices y agradecidos de trabajar juntos en 'La Matraca'. Ellos le rinden homenaje a su papá, quien falleció hace un año. Foto: Cortesía

Yaritza, por su parte, confirmó que trabajar junto a su hermano es un homenaje para su padre, quien fue músico y parte de agrupaciones como La Brigada y Los Brillanticos.

“Mi papá murió el día del Padre del año pasado por covid-19. Este es un homenaje para él. Mi papá siempre quiso vernos juntos (haciendo arte). Este es el legado que nos dejó. Él nos empezó a encaminar, a formarnos. Nos dio ese arte”, agregó la cantante.

Yaritza, quien se dedica al canto y además es coach vocal, está en el mundo de la música desde hace 15 años. Incluso fue la ganadora del segundo lugar de Nace una estrella, de Teletica, en su cuarta temporada en el 2012. Sin embargo, desde entonces, ella no había tenido ninguna aparición televisiva.

En La Matraca, además de tener una plataforma para mostrar su talento, la cantante ha encontrado la posibilidad de desarrollarse en en el baile y la actuación, ramas artísticas en las que también se ha formado. Compartir con su hermano es uno de los factores que más la llena de ilusión.

La joven ha tenido dos participaciones que han resultado muy enriquecedoras. En el musical de Shrek asumió el papel del hada madrina y en el de La Sirenita se transformó en Scuttle, la gaviota que en la versión live action de esta película sale rapeando. Yaritza rapeó y se retó a sí misma.

“Con estos personajes me he sentido bien. Han sido retos. Son personajes específicos y que requieren de esfuerzo. El último fue un rapeo super rápido. Ahora lo analizo y pienso que al inicio parecía difícil pero me encantó y lo disfruté”.

Yaritza Núñez, a la izquierda, personificando a la gaviota de 'La Sirenita'. Foto: Cortesía

Yaritza comentó que, esta oportunidad, se dio gracias a que su hermano le comentó que era posible que se requirieran cantantes para La Matraca. Ella le expresó su interés de participar y afortunadamente se presentó la posibilidad.

“Siempre había querido ir para trabajar con él y ser parte del programa, tener esa exposición. Por muchas cosas de la vida no había tenido este chance de más exposición cuando salí de Nace una estrella. Ahora es Repretel la empresa que me está ayudando con la exposición”, añadió Yaritza, quien se siente emocionada por todo lo aprendido.

La joven cantante cuenta que, próximamente, tendrá una nueva participación importante en el programa y que está a disposición para próximas temporadas.