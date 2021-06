“Hay mucha gente que me dice que me vaya para México y hasta Hollywood. Ese no es mi objetivo ni mi sueño. Me gusta Costa Rica, amo el público de este país, me ha costado que medios me tomen en cuenta porque son muy pocos a los que eligen. Me ha costado mucho para volver a empezar de cero”, dice el muchacho, quien se visualiza más adelante como presentador principal en un espacio televisivo.