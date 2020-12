“La serie nace de un conflicto. Es un hecho real. Sebastián Ortega hace cuatro o seis años, estaba separándose de su esposa (la modelo argentina Guillermina Valdez) después de un matrimonio muy largo, con hijos. Creo que tenía cuatro hijos en ese momento (...). Y él decía: ‘Dios mío, por qué no tengo la posibilidad de tener unos días para saber si me debo o no separar’.