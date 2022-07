Kimberly Loaiza, de ‘Dancing with the Stars’, se fisuró dos costillas

Kimberly Loaiza, participante de Dancing with the Stars (DWTS), se fisuró dos costillas. La mala noticia la recibió recientemente, luego de experimentar malestares y finalmente hacerse una radiografía.

La información la dio a conocer en el programa De boca en boca, de Teletica.

“Fue hace dos semanas, sin querer queriendo no me di cuenta o pospuse el dolor que tenía, desgraciadamente ayer que me hicieron radiografías salieron fisuras en la costilla 8 y 9. Tengo dos fisuritas”, dijo la participante del programa de ballroom, de Teletica.

Kimberly Loaiza continuará trabajando duro para la competencia de 'Dancing with the Stars' pese a estar con dos costillas fisuradas. Foto: Instagram

A pesar de su condición, Loaiza continuará en la competencia. “Pero nada, aquí (estamos) poniéndole para el domingo. Ya ahorita nos curamos”, comentó optimista.

Desde el inicio del concurso, Loaiza y su pareja de baile, Érick Vázquez, se han destacado. En la primera gala empataron en el primer lugar y en la segunda resultaron ganadores. Para la tercera, los puntos fueron menos favorecedores, sin embargo, ambos prometieron seguir dando su mejor esfuerzo.

Hace unas semanas, trascendió que quien había tenido problemas con sus costillas es la participante Nicole Aldana.

Noticia en desarrollo