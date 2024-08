Keylor Navas aceptó entrevista con Édgar Silva por un mensaje de Instagram

Si hay algo que los periodistas costarricenses tienen claro, es que entrevistar a Keylor Navas es todo un reto. El arquero nacional, simplemente, no suele darle entrevistas a la prensa tica.

Édgar Silva no puede decir lo mismo. El comunicador solo le escribió “como hijo de vecino” por Instagram y el exportero del Real Madrid le aceptó la propuesta por esa misma vía.

Ahora, el portero tico será el primer invitado de El buscador en red, programa de entrevistas a cargo de Silva que estrena este miércoles 7 de agosto, a las 8 p. m., por Teletica.

Édgar Silva se siente emocionado de volver a entrevistar figuras en su programa 'El buscador en red'. (Lilly Arce Robles.)

“Fue vacilón porque hace como un año él (Keylor) hizo un ‘en vivo’ en Instagram y yo me metí, y la gente comenzó a escribir: ‘Mae, Édgar Silva se metió’. Yo entré como espectador y creo que puse algo como: ‘Saludos, Keylor’ y la gente ponía: ‘Entrevístelo’, entonces yo puse algo así como: ‘Claro, me encantaría entrevistarte’. Y él puso: ‘Con mucho gusto, nos vamos a poner de acuerdo un día...’. Palabras más, palabras menos”, recordó Silva.

“Y ahora que vino esta temporada un día le escribí, le dije que venía con un programa nuevo de entrevistas, le pregunté y él me dijo que sí”, explica Silva.

El periodista añade que en su caso no tuvo que decirle nada para convencerlo, pues él simplemente aceptó.

No obstante, esta no fue la primera vez que Édgar buscó al portero, pues anteriormente lo había intentado entrevistar para la segunda temporada de Las paredes oyen (transmitida en 2018), pero en aquella ocasión no lograron ponerse de acuerdo, pues según contó el periodista, Keylor estaba en un punto alto de su carrera en Europa y cuando vino al país fue por pocos días.

Ahora que logró entrevistarlo, el comunicador decidió empezar la temporada con él, pues “es un personaje que ha sido esquivo para la prensa” y, para Silva, comenzar este nuevo programa de entrevistas con Navas es “una cereza”.

“Ciertamente, al ser un personaje tan buscado por la prensa, y teniendo el privilegio y el honor de que él me haya confiado esta entrevista, pues obviamente es mejor soltar la presión de una sola vez”, dice.

Édgar Silva ya suma más de tres décadas desde que debutó como periodista de Teletica, en febrero de 1990. Para él, su trayectoria y trabajo en la pantalla chica, son el sustento por el que varias personalidades se someten a sus interrogatorios periodísticos.

“Algo habré hecho bien en el pasado que la gente me tiene confianza. Y yo creo que nuestro trabajo de periodistas está basado precisamente en eso, en la confianza, y en la rectitud que vos has tenido en tu carrera”, comentó.

Édgar Silva entrevistó por más de una hora y media a Keylor Navas. (Instagram)

“No te lo voy a negar: sí, estoy muy contento, estoy muy orgulloso de que no solamente Keylor, sino que los entrevistados que vienen en esta temporada y la gente a la que he entrevistado en el pasado me tengan confianza. Yo creo que eso es producto de que yo siempre he querido ser una persona recta y honesta en mi trabajo”, afirma.

Legados edificantes

Más allá de que sean personas conocidas o famosas en redes sociales, Édgar busca que su nuevo programa de entrevistas incluya figuras que le dejen algo positivo a la población, que tengan un legado importante.

Si bien prefiere no revelar la sorpresa de sus próximos entrevistados, asegura que se trata de personas “reconocidas por un amplio sector de la población y que por su experiencia personal han hecho con su vida cosas extraordinarias”.

“Para mí es muy importante que tengan algo que decir en forma de legado de vida, porque yo podría entrevistar a muchas personas que son conocidas por redes, pero yo no considero que todas necesariamente tengan un legado edificante que dejar”, explicó.

“¿Cómo me superó después de haber entrevistado a Pilo Obando o a Alberto Cañas? Entonces la verdad es que andamos buscando personajes con un nivel de relevancia y de capacidad de legado alto, y eso no es fácil”, agregó.

Hasta ahora, Édgar tiene “dos tercios de la temporada” grabada. El periodista promete que los programas contienen relatos con los que la gente se va a conmover y va a reflexionar.

Keylor Navas aceptó la entrevista de Édgar Silva por un mensaje de Instagram. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre Keylor, por ejemplo, Édgar aclara que no es una entrevista deportiva, sino una historia de su vida. Hablará sobre su momento máximo como arquero, sobre el sueño que tuvo en el que se veía atajando para el Real Madrid, los hábitos que tuvo que adoptar para ser un jugador responsable y comprometido, y como fue que llegó a jugar al equipo más famoso del mundo.

Cada programa de El buscador en red tiene una duración de una hora.