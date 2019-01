“Keyla creó su carrera en televisión y desde antes de llegar a Teletica ya era muy querida. Su participación como presentadora de Qué buena tarde (de canal 7) le ha dado un impulso grande; en Dancing with the Stars (en la quinta temporada se quedó con el segundo lugar) su músculo se impulso. Es una de nuestras figuras más fuertes, confío en su trabajo y en ella como persona porque la cámara no la cambia y eso es importante en un programa que tiene foco social”, explicó Vivian Peraza, productora del programa de imitaciones, que asegura, está “a la vuelta de la esquina”.