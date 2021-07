Juanis, de ‘Nace una estrella’, y su mensaje aleccionador

Juanis es uno de los tres niños que continúan en competencia. Él participa junto a Sara Barboza y Ariel Darío. Foto: Instagram

A Juan Ignacio Sanabria Pérez Costa Rica lo conoce como Juanis, y es uno de los niños que aún continúan en la competencia de Nace una estrella, programa original de Teletica en el que el infante, de 11 años, siente que vive una grandiosa oportunidad. En esta plataforma, recientemente él interpretó una canción que escribió y que envía un mensaje aleccionador para quienes juzgan y maltratan a los demás, y también motivante para quienes no se han sentido bien consigo mismos.

Juanis cantó el domingo 18 de julio la canción Aceptate como eres tú, un tema que escribió hace un par de años cuando enfrentaba sentimientos de enojo y tristeza. Las burlas de sus compañeros porque él “era muy pequeño para su edad”, hicieron que surgiera una letra que envía mensajes de aceptación a todos aquellos a quienes han hecho sentirse mal por sus diferencias físicas, aún cuando todos los seres humanos son distintos.

El niño, originario de San Carlos, cantó y emocionó al jurado y a sus profesores. De las cinco calificaciones cuatro fueron dieces. La alegría fue inmensa, pero se acrecentó cuando a través de las redes sociales niños y adultos le escribían a Juanis para contarle cómo les había impactado su sentida canción.

“Mi experiencia me llevó a escribir la canción. Como era y soy pequeño en la escuela me decían bajito y que no podía alcanzar nada. Se reían de que no podía alcanzar la pizarra. Me hacía sentir mal. Demasiado. Ahora me siento fuerte, mejor. En la escuela ya no me hacen bullying. Hay que aceptarse y quererse uno mismo para querer a los demás. Un día que llegué a mi casa furioso y triste, casi llorando por lo que me decían los demás, ese día me puse a decidir que tenía que aceptarme como soy”, contó Juanis, quien en compañía de su mamá concedió la entrevista para este artículo.

Doña Yamileth Pérez, lamenta que los niños a veces pueden “ser crueles” y no dimensionan el daño que causan a sus pares. Cuando Juanis terminó la canción llamó a su madre para que la escuchara y le dijo que la iba a presentar en un Festival Estudiantil de las Artes. Así lo hizo y la acogida fue tan buena que el niño representó a su escuela a nivel nacional. Desde entonces Juanis se convirtió en un líder en su centro educativo.

Luego de esta experiencia, Juanis quiere continuar haciendo música que motive a los demás. Desea transmitir alegría y mensajes positivos.

“Me gusta la música, es mi pasión. También quiero usarla y mi canto para dar mensajes bonitos de aceptación y hacer feliz a los demás y hacerme feliz a mí mismo”, dice.

Acerca de cantar su tema en televisión nacional cuenta que “se sintió demasiado feliz”.

“Presenté mi canción original. Siempre lo soñé, fue muy bonito, más hacerlo en esta plataforma tan grande. Me siento honrado porque ellos me dieron esta oportunidad. Hay muchos niños y adultos que dijeron que tengo razón, que hay que aceptarse como es uno. Y eso me pone más feliz”, cuenta el elocuente niño.

Juanis, de 11 años, desea continuar componiendo temas que transmitan mensajes de aceptación. Foto: Instagram

Más fuerte que nunca

Juanis, quien empezó a interesarse por la música desde los ocho años, cuando su hermana Keren, quien canta y toca guitarra, le prestó su instrumento, tiene una fascinación por el arte. Incluso, ya participó en su primera película. Él protagoniza al Niño ecológico en la cinta de Daniel Moreno, Mi papá es un Santa y que llegaría a las salas nacionales en noviembre.

Además, le interesa la animación digital.

“También tengo gusto por la música porque cuando estaba en el vientre de mi madre, mi hermano mayor, Diego, le ponía audífonos a la pancita de mi mamá y yo me movía como bailando”, cuenta el pequeño.

Su talento también viene de familia, porque cuenta que sus papás Yamileth y Juan Diego “cantan precioso”. Juanis tiene siete hermanos y hermanas y todos se han unido para apoyarle en esta experiencia de Nace una estrella.

“Es un sueño cumplido. Es muy bonito. Me siento feliz por la oportunidad y pienso que van a venir más oportunidades. Estoy demasiado feliz. Quiero seguir componiendo. Estoy haciendo otra canción que trata de la pandemia. Se llama Vamos todos a cantar y habla de pedirle a Dios para que esto acabe y poder vernos, abrazarnos y jugar como antes”, dice.

Para que Juanis esté en el programa, él y su mamá se vinieron a quedar a casa de su abuela paterna, en Heredia. Lo más complejo del proceso ha sido estar separados de los demás miembros, pues dicen que su familia es muy unida.

“Este es un paso grandísimo que él ha dado con esta intención de ser artista. Ha sido increíble para nosotros”, dice la mamá, quien es docente de educación especial.

En esta experiencia, Juanis también ha tenido que lidiar con las críticas de las personas quienes a través de redes sociales emiten comentarios contra algunos de los concursantes del programa, sin importar, incluso, que sean niños.

Doña Yamileth afirma que ella y su esposo son quienes manejan las redes del niño y que las crearon durante el programa. Antes él no tenía, pues consideran que está muy pequeño.

“Tratamos de no darle importancia. Sabemos que la gente siempre va a hablar. Lo que queremos es canalizar lo que pasa para que Juan Ignacio se sienta fuerte y entienda que en la vida hay que tener carácter. (...) Pero ha sido rudo. La gente no entiende que es un niño que está aprendiendo y creciendo. Le decimos que siga adelante. Son personas que están vacías”, especifica la mamá.

Juanis añade: “Esos comentarios muy negativos me hacen formar mi carácter. Igualmente si recibo comentarios fuertes de los jueces no me lastiman, me hacen mejorar”, afirma, siempre con una risa colada entre sus palabras.