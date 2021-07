“Yo me imagino que es una manera equivocada de interpretarla. En realidad Maya, como vieron quienes trabajaron con ella y que han dicho que es lo opuesto (a lo que le decían en redes sociales), es demasiado humilde. Al ser tan segura la gente la interpreta como egoísta o no sé cómo. No están acostumbrados a que una niña se escuche tan directa y segura, que no sea tímida. Ella es demasiado sensible y siempre tiene palabras de confort para los demás. Ella es amorosa y espontánea. Ahora que la eliminaron ella fue fuerte, pero siempre se preocupaba de que eliminaran a sus compañeros. Puede afrontar un golpe personal, pero le duele lo que reciben otros. Es muy empática”, cuenta la mamá.