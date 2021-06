“Me hubiera gustado tomar una mejor decisión después y retirarme, no por la plata, si no para darle un mejor espectáculo a las personas, porque hay mucha gente que me dice: ‘Josué perdiste un millón de colones’, y yo lo que le digo es que ese dinero no era mío, era dinero que no tenía y yo en realidad participé por la experiencia y ahora me llevo un poquito de dinero, todo lo demás es ganancia. Yo aproveché la situación y lo cómico del momento, aunque estaba nervioso”, agrega.